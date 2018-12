Drei Monate auf See : 71-jähriger Franzose startet Atlantiküberquerung in Tonne

Savin muss sich in den kommenden Monaten auf gut sechs Quadratmetern einrichten: Die orangefarbene Tonne ist drei Meter lang und 2,10 Meter breit. Foto: AFP/GEORGES GOBET

Bordeaux Ein 71-jähriger Franzose hat am Mittwoch in einer Art Tonne eine Reise über den Atlantik gestartet. Jean-Jacques Savin stach auf der spanischen Kanaren-Insel El Hierro in See. Ziel ist die Karibik.

"Das Wetter ist toll", sagte er. "Ich habe einen Wellengang von einem Meter und komme mit zwei bis drei Stundenkilometern voran." Der ehemalige Fallschirmspringer hatte sich monatelang auf die Fahrt vorbereitet. In drei Monaten will er in der Karibik ankommen, seine kunstharzbeschichtete Sperrholz-Tonne soll ihn nur mit Hilfe der Strömung und dem Wind ans Ziel bringen. Wo genau er an Land gehen wird, weiß Savin noch nicht: "Vielleicht Barbados, aber ich fände eine französische Insel gut, wie Martinique oder Guadeloupe, das wäre einfacher für die Papiere, um die Tonne zurückzuführen."

Savin muss sich in den kommenden Monaten auf gut sechs Quadratmetern einrichten: Die orangefarbene Tonne ist drei Meter lang und 2,10 Meter breit. Im Inneren befinden sich eine Schlafecke, eine Aufenthaltsecke, eine Küchenecke, ein Kartentisch und etwas Stauraum. Durch ein Bullauge im Boden kann der Abenteurer die Fische beobachten. Einen Höhepunkt gibt es in ein paar Wochen: Für seinen 72. Geburtstag am 14. Januar hat Savin Leberpastete und Wein mit an Bord genommen.



Während der langen Überfahrt will Savin auch der Wissenschaft dienen: Der Franzose nimmt für ein Forschungsinstitut eine Boje zur Messung der Strömungen mit und wird selbst Versuchsobjekt in einer Studie über Einsamkeit auf kleinem Raum sein.

(mro/AFP)