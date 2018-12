Suche nach Vermissten geht weiter: Mittlerweile 429 Tote nach Tsunami in Indonesien

Sumur Auch drei Tage nach dem Tsunami in Indonesien steigt die Zahl der Todesopfer weiter. Einige Teile der Katastrophenregion sind nach wie vor weitgehend von der Außenwelt abgeschnitten.

Nach dem Tsunami vom Samstag wird an den mit Trümmern übersäten Stränden Indonesiens weiter fieberhaft nach Vermissten gesucht. Ihre Zahl wurde am Dienstag noch auf 128 geschätzt, die Zahl der Opfer stieg auf 429, wie das Katastrophenschutzministerium mitteilte. Ein Sprecher sagte, rund 16.000 Menschen könnten nicht mehr in ihre Häuser zurück, weil diese zerstört, unbewohnbar oder unzugänglich seien.

Die wenigen Christen im mehrheitlich muslimischen Indonesien feierten Weihnachten mit Gebeten für die Opfer und deren Familien. Pfarrer Markus Taekz in der besonders schwer verwüsteten Region Carita sagte am Dienstag, zur Christmette am Heiligen Abend seien deutlich weniger Menschen gekommen als üblich. Viele seien in die Hauptstadt Jakarta oder andere Gegenden des Landes geflüchtet.