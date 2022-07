187 Minuten Untätigkeit : Kapitol-Anhörung belastet Trump schwer

Washington In der letzten Anhörung vor der Sommerpause geht es um Trumps Verhalten in den entscheidenden Stunden des Sturms auf das Kapitol im Januar 2021. Zwei Zeugen berichten Erschütterndes

Die wohl letzte Anhörung vor der Sommerpause setzte der zuständige Untersuchungsausschuss am Donnerstagabend zur besten Sendezeit an. Der Fokus lag diesmal auf Trumps Verhalten in den entscheidenden Stunden des 6. Januar 2021, nachdem er seine Anhänger zum Marsch zum Kapitol aufgefordert hatte. Dabei ging es um die Frage, was in den rund 187 Minuten geschah, die zwischen dem Ende seiner anstachelnden Rede an seine Unterstützer und jenem Moment lagen, in dem Trump sie schließlich in einer Videobotschaft aufforderte, nach Hause zu gehen.