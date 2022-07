Artenschutz : Jaguare erstmals seit 70 Jahren in Argentinien in freier Wildbahn geboren

Jaguare erstmals seit 70 Jahren in Argentinien in freier Wildbahn geboren

Das Jaguar-Weibchen Arami mit einem ihrer beiden Jungtiere in Corrientes. Es sind seit 70 Jahren die ersten Panthera Onca, die dort in freier Wildbahn zur Welt kamen. Foto: AFP/REWILDING ARGENTINA FOUNDATION

Buenos Aires Insgesamt waren acht Jaguare in dem Nationalpark ausgewildert worden. Wissenschaftler werten die seit langer Zeit erste Geburt von Großkatzen in Freiheit als hervorragendes Ergebnis des Projekts.

Die Aufnahmen zeigen die Jaguarmutter Arami, die sich um ihren Nachwuchs kümmert. Arami war 2018 im CRY geboren und im vergangenen September in dem Park ausgewildert worden. Der Vater der beiden Jungtiere ist Jatobazinho, ein in Brasilien geretteter Jaguar, der 2019 an das argentinische Projekt gespendet und im Dezember in den Park entlassen wurde.