Laut Untersuchungsausschuss : Marsch zum Kapitol war offenbar „bewusste Strategie“ Trumps

Foto: AP/Manuel Balce Ceneta 29 Bilder Trump-Anhänger stürmen Kapitol in Washington

Washington Dem Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das Kapitol zufolge hat Donald Trump den Marsch seiner Anhänger entgegen dessen Behauptungen bereits Tage vorher geplant. Zuletzt soll Trump versucht haben, einen Zeugen vor der Aussagen zu kontaktieren.

Der damalige US-Präsident Donald Trump hat nach Auffassung des Untersuchungsausschusses einen Marsch seiner Anhänger zum Kapitol im Januar 2021 Tage zuvor geplant. „Präsident Trump hat seinen Plan umgesetzt, indem er in seiner Rede am 6. Januar seine Anhänger aufforderte, (...) zum Kapitol zu marschieren“, sagte Ausschuss-Mitglied Stephanie Murphy am Dienstag in einer öffentlichen Anhörung. „Die Beweise bestätigen, dass es sich nicht um einen spontanen Aufruf zum Handeln handelte, sondern um eine bewusste Strategie, die der Präsident im Voraus beschlossen hatte“, so die Demokratin. Gezeigt wurde auch der Entwurf eines Tweets aus dem Weißen Haus, der zum Marsch auf das Kapitol aufruft.

Bereits vor dem 6. Januar habe es Informationen gegeben, dass sich „sehr gewalttätige Individuen“ an diesem Tag in Washington versammeln wollten, sagte Donell Harvin, der damals in einer Sicherheitsbehörde der US-Hauptstadt beschäftigt war. Besonders beachtlich sei, dass sich unterschiedliche Gruppen verbündet hätten. Trump liebe Menschen, die ihn „in der Öffentlichkeit bösartig verteidigen“, sagte dessen ehemalige Wahlkampf-Sprecherin Katrina Pierson. Beide hatten hinter verschlossenen Türen ausgesagt - in der öffentlichen Anhörung wurden nun Videoausschnitte gezeigt.

Lesen Sie auch Berater sagt aus : Ausschuss zu Kapitol-Attacke liefert neue Details zu Trump und Pence

Der Untersuchungsausschuss des US-Kongresses zum Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 zeigte am Dienstag auch ein Video mit der Aussage des früheren Donald-Trump-Beraters Pat Cipollone. Darin berichtete der frühere Rechtsberater des Weißen Hauses über ein explosives Treffen mit Trumps Anwälten Sidney Powell und Rudy Giuliani am 18. Dezember. Diese hätten den Entwurf einer Exekutivanordnung des Präsidenten vorgelegt, mit der Abstimmungsmaschinen beschlagnahmt werden sollten.

Cipollone nannte das eine entsetzliche Idee. „So regeln wir Dinge in den Vereinigten Staaten nicht“, sagte er.

Ein anderer Zeuge, der frühere Beamte im Weißen Haus Eric Herschmann, sagte: „Ich dachte, was die da vorschlagen, ist bescheuert.“ Cipollone habe gefragt, wo die Beweise für Wahlbetrug seien. Das spätabendliche Treffen, an dem auch Trumps früherer Nationaler Sicherheitsberater Michael Flynn teilgenommen habe, sei in Geschrei ausgeartet.

Gegen Morgen habe Trump dann einen Tweet abgesetzt, in dem er seine Unterstützer aufgefordert habe, am 6. Januar nach Washington zu kommen, dem Tag, an dem der Kongress seine Niederlage gegen Joe Biden beglaubigen sollte. „Seid da, es wird wild“, schrieb Trump.

Der Ausschuss zeigte anhand von Textbotschaften und Videos, wie Vertreter der rechtsextremen Organisationen Proud Boys und Oath Keepers sofort reagierten. In Foren von Rechtsradikalen war von einer „Roten Hochzeit“ die Rede - ein Hinweis auf Massenmord. Jemand rief dazu auf, Handschellen mitzubringen. Bein Sturm von Trump-Anhängern auf den Sitz des US-Kongresses kamen fünf Menschen zu Tode. Vier Polizisten, die an dem Tag im Einsatz waren, nahmen sich später das Leben.

Bei der live im Fernsehen übertragenen Anhörung sagte mit Jason Van Tatenhove auch ein früheres Mitglied der Oath Keepers aus. Er bezeichnete die Oath Keepers als „gefährliche Organisation“, die sich von ihrer Loyalität zu Trump erhofft habe, „Legitimität“ als paramilitärische Gruppe zu gewinnen.

„Ich habe einige Jahre mit den „Oath Keepers“ verbracht, und ich kann Ihnen sagen, dass sie sich nicht gerne als Miliz bezeichnen, aber sie sind eine gewalttätige Miliz“, sagte Van Tatenhove, deren ehemaliger Sprecher. Die Gruppe habe am 6. Januar gezeigt, was sie eigentlich sei.

Bei der öffentlichen Anhörung vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss am Dienstag in Washington sagte auch ein Zeuge aus, der an dem gewaltsamen Marsch teilgenommen hatte. Stephen Ayres zufolge hat der abgewählte Präsident im Januar vergangenen Jahres einige Anhänger erst mit seiner Rede zum gewaltsamen Marsch auf das Kapitol aufgewiegelt. Der Trump-Anhänger sagte, er habe nicht geplant gehabt, zum Kapitol zu gehen. Erst Trumps Rede habe das geändert und „jeden aufgebracht“.

Er habe sich von dessen falschen Wahlbetrugsvorwürfen einfangen lassen und wirklich geglaubt, dass Trump an jenem Tag mit ihnen zum Kapitol marschieren würde. Er habe auch eine kleine Chance gesehen, dass das Ergebnis der Präsidentschaftswahl noch gekippt werden könnte. Heute bereue er, den Lügen Trumps Glauben geschenkt zu haben.Über seine Teilnahme am Sturm auf das Kapitol sagte Ayres: „Es hat mein Leben verändert - und nicht zum Guten.“

Am Ende der öffentlichen Anhörung warnte der Untersuchungsausschuss Trump vor Beeinflussungsversuchen auf Zeugen. Das republikanische Ausschussmitglied Liz Cheney sagte, Trump habe versucht, einen Zeugen zu kontaktieren, der noch nicht öffentlich ausgesagt habe. Der Zeuge habe es abgelehnt, auf den Anruf zu reagieren und stattdessen einen Anwalt eingeschaltet. Cheney sagte, das Justizministerium sei informiert. „Wir werden jeden Versuch, Zeugenaussagen zu beeinflussen, sehr ernst nehmen“, sagte sie. Ein Sprecher Trumps reagierte zunächst nicht.

(peng/boot/dpa/AFP)