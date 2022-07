Familie über das Urteil enttäuscht : Zwei Jahre Gefängnis für Ex-Polizisten wegen Nichteingreifens bei Tod von George Floyd

Washington Ein ehemaliger US-Polizist ist wegen seines Nichteingreifens beim Tod des Afroamerikaners George Floyd zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Floyds Familie reagierte enttäuscht.

Lanes ehemaliger Kollege Derek Chauvin war wegen Floyds Tod in zwei Prozessen zu 22 Jahren und sechs Monaten Haft und dann nochmal zu mehr als 20 Jahren Haft verurteilt worden. Der weiße Polizist hatte dem mit Handschellen gefesselten 46-Jährigen im Mai 2020 rund neuneinhalb Minuten lang das Knie in den Nacken gedrückt, während dieser flehte, ihn atmen zu lassen, und ihn so erstickt. Der Tod des Afroamerikaners Floyd am 25. Mai 2020 bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis hatte in den USA Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt ausgelöst. Videos dokumentieren, wie die drei weitere Polizisten, die an der Festnahme beteiligt waren, nicht einschritten. Neben Lane handelt es sich um Tou Thao und J. Alexander Kueng.