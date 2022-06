Brisante Zeugenaussage zum Sturm aufs Kapitol : „Ich bin der verdammte Präsident - fahren Sie mich sofort zum Kapitol“

Donald Trump, ehemaliger Präsident der USA, wurde beim Ausschuss zur Kapitol-Attacke erneut ins Visier genommen. Anhänger Trumps hatten am 6. Januar 2021 gewaltsam den Parlamentssitz in der Hauptstadt Washington gestürmt. Foto: dpa/Patrick Semansky

Washington Donald Trump hat nach Angaben einer Zeugin beim Sturm auf das Kapitol im Januar 2021 versucht, dem Fahrer seiner Limousine das Lenkrad zu entreißen und zu seinen Anhängern zu fahren. Außerdem soll er vor der Rede an seine Anhänger von Waffen im Publikum gewusst haben.

Neue explosive Aussagen vor dem Untersuchungsausschuss zur Kapitol-Erstürmung in Washington: Nach einer Rede vor seinen Anhängern sei der frühere US-Präsident Donald Trump in seinen Wagen gestiegen, sagte die Zeugin Cassidy Hutchinson am Dienstag vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Washington. Dem Präsidenten sei gesagt worden, dass er sich nun nicht seinen Anhängern anschließen könne, die sich zum Sturm auf das Kapitol versammelt hatten.