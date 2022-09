„Historisches“ Ereignis : Kleines Mädchen von Hagelkorn in Spanien erschlagen

Girona In Spanien ist es zu einem Hagelsturm mit ungewöhnlich großen Hagelkörnern gekommen – die Brocken hatten teils mehr als zehn Zentimeter Durchmesser. Eines davon traf eine Zweijährige tödlich.

Ein kleines Mädchen ist im Nordosten Spaniens von einem riesigen Hagelkorn erschlagen worden. „Es ist der erste mir bekannte Fall, dass ein Mensch in Spanien durch Hagel ums Leben gekommen ist“, zitierte die Zeitung „La Vanguardia“ (Donnerstag) Professor José Luis Sánchez, einen ausgewiesenen Experte für dieses Wetterphänomen von der Universität von León. Die Eisklumpen, die einen Durchmesser von zehn Zentimetern und ein Gewicht von rund einem halben Kilogramm gehabt hätten, seien mit einer Geschwindigkeit von mehr als 100 Kilometern pro Stunde aufgeschlagen. Eines dieser Geschosse traf die Zweijährige in dem Ort Bisbal d’Empordà in Katalonien am Kopf. Nach einer Nacht im Krankenhaus in Girona starb sie am Mittwoch an ihrer schweren Verletzung. Mehrere Medien hatten über den Fall berichtet.