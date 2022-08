Vater ausgeraubt, Sohn ertrunken : Keine neuen Erkenntnisse nach Vernehmung des verletzten Deutschen in Tirol

Tirol Im Fall des in Tirol offenbar überfallenen Deutschen, dessen kleiner Sohn mutmaßlich in Folge der Tat ertrank, gibt es noch immer keine heiße Spur. Der Vater konnte zwar intensiver befragt werden, doch das ergab keine neuen Hinweise.

Der 37-jährige, in Tirol lebende Deutsche war am vergangenen Sonntag frühmorgens um vier Uhr auf dem Promenadeweg in St. Johann nach eigenen Angaben niedergeschlagen und ausgeraubt worden. Sein geistig behinderter, sechsjähriger Sohn war daraufhin offenbar aus dem Kinderwagen geklettert und in die Kitzbüheler Ache gefallen. Der Junge ertrank, er wurde wenig später 600 Meter flussabwärts tot aus dem Wasser geborgen.

Rund eineinhalb Stunden hatte der Mann bewusstlos auf der Promenade gelegen, ehe ihn ein Spaziergänger entdeckte, der sofort Rettungskräfte und Polizei verständigte. Grund für die spärlichen Reaktionen von Augenzeugen dürfte die ungewöhnliche Tatzeit sein. Dazu bemerkte der Vater in einer ersten Reaktion, er sei zuvor öfter in aller Frühe entlang der Ache spazieren gegangen, weil das seinem Sohn gut getan und ihn beruhigt habe. Den Täter habe er weder gesehen noch habe er erkennen können, in welche Richtung dieser sich entfernt habe. Er habe lediglich gemerkt, dass ihm Brieftasche und Mobiltelefon fehlten; beides wurde ohne das Geld in der Nähe des Tatortes gefunden. Die Ermittler hoffen, an den Gegenständen DNA-Spuren des Täters zu finden.