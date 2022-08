Zeugensuche in Mönchengladbach : Kiosk mit Pfefferspray überfallen – ein Tatverdächtiger geschnappt

Zeugensuche in Mönchengladbach

Ein Kiosk an der Lüpertzender Straße ist überfallen worden. Foto: Carsten Pfarr

Mönchengladbach Die beiden Täter griffen mit Pfefferspray an und attackierten die Mitarbeiter zudem mit Tritten und Schlägen. Ein Verdächtiger ist festgenommen worden, nach dem zweiten wird noch gefahndet.

Zwei Männer haben ein Kiosk an der Lüpertzender Straße ausgeraubt, dabei die beiden Mitarbeiter verletzt und einen dreistelligen Betrag erbeutet. Ein Verdächtiger wurde jedoch noch am gleichen Abend festgenommen, der andere ist weiter flüchtig. Das teilte die Polizei Mönchengladbach am Montag, 29. August 2022 mit.