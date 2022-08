Vater bewusstlos geschlagen : Sechsjähriges Kind in Österreich tot in Fluss gefunden

Sechsjähriges Kind in Österreich tot in Fluss gefunden

Wien Ein Deutscher wurde in Österreich bewusstlos geschlagen und ausgeraubt. Er war allerdings nicht alleine unterwegs – sein geistig behinderter Sohn stieg aus seinem Buggy und stürzte in einen Fluss.

Ein geistig behinderter Sechsjähriger ist in Österreich tot in einem Fluss gefunden worden, nachdem sein Vater mutmaßlich von einem Unbekannten bewusstlos geschlagen und ausgeraubt worden war. Der aus Deutschland stammende Vater war nach Polizeiangaben in der Nacht zum Sonntag in St. Johann in Tirol mit seinem im Kinderwagen sitzenden Sohn unterwegs, als ihm offenbar jemand von hinten mit einer Flasche auf den Kopf schlug.