„The Teacher’s Pet“ : Podcast führt nach 40 Jahren zu Mordurteil in Australien

Sydney Millionen hatten im Podcast „The Teacher's Pet“ mitverfolgt, wie die Umstände des Verschwindens von Lynette D. 1982 neu aufgerollt wurden. Nun wurde der Mann der Vermissten verurteilt, der wohl seine Beziehung mit einer ehemaligen Schülerin retten wollte.

Ein Podcast hat in Australien zu einem Mordurteil gegen einen 74-jährigen Ex-Lehrer geführt. Der populäre Podcast mit dem Titel „The Teacher's Pet“ hatte neue Ermittlungen im Fall der vor 40 Jahren verschwundenen Ehefrau des Mannes nach sich gezogen. Am Dienstag fiel der Schuldspruch. Das Strafmaß stand noch aus, dem Mann droht jedoch lebenslange Haft für die Tötung seiner Frau. 60 Millionen Menschen hatten dem Podcast seit 2018 gelauscht, der die Umstände ergründete, unter denen Christopher D. seine Frau Lynette im Jahr 1982 ermordet haben soll.

D. war zu der Zeit Lehrer an einer Schule im Bundesstaat New South Wales - und hatte eine sexuelle Beziehung zu einer jugendlichen ehemaligen Schülerin, die als Babysitterin seine beiden Töchter hütete. Der Richter befand, D. habe seine Frau aus Angst getötet, seine als J.C. identifizierte Liebhaberin zu verlieren, die später seine Frau wurde. Richter Ian Harrison verwarf die Möglichkeit, dass die Frau ihren Ehemann und die Kinder zurückließ, um ohne jede Spur zu verschwinden. Er schenkte auch Behauptungen keinen Glauben, die Frau sei nach Januar 1982 noch lebend gesehen worden oder habe ihren Mann kontaktiert.

Die Indizien überzeugten ihn, dass Lynette D. tot sei, dass sie am oder um den 8. Januar 1982 herum gestorben sei und dass sie ihr Zuhause nicht freiwillig zurückgelassen habe, sagte der Richter. Sie habe eine starke Bindung zu ihrem Mann und den Töchtern gehabt und habe nur begrenzte Mittel gehabt, für sich selbst aufzukommen. Dies veranlasste Harrison, die Idee zurückzuweisen, sie könne die Familie lediglich mit den Kleidern an ihrem Leib verlassen haben. „Die These ist lächerlich“, sagte der Richter. In seiner Begründung für den Schuldspruch attestierte Harrison, dass D. über Telefonanrufe der Vermissten log, die ihn nach eigenen Angaben nach deren Verschwinden erreicht hatten.