Verkehrschaos und Verletzte in Kalifornien : LKW verliert auf Highway mehr als 150.000 Tomaten

In Kalifornien kam ein Lastwagen von der Fahrbahn ab und verlor mehr als 150.000 frisch geerntete Tomaten. Es gab mehrere Verletzte. Foto: AP

Kalifornien In Kalifornien ist am Montagmorgen ein Lkw-Fahrer von der Straße abgekommen. Seine Ladung von mehr als 150.000 frisch geernteten Tomaten geriet auf die Fahrbahn und löste ein riesiges Chaos aus. Es kam zu mehreren Verletzten.

Auf der Autobahn Interstate 80 in Vacaville im Solano County, Kalifornien hat es am Montagmorgen (Ortszeit) einen Unfall gegeben. Wie die New York Times berichtet, war ein Lastwagenfahrer von der Fahrbahn abgekommen - dabei ging seine Ladung von mehr als 150.000 frisch geernteten Tomaten verschütt. Chaos brach aus, es gab vier Verletzte. Eine der Personen wurde schwer verletzt.

Der Lkw sei zunächst mit mehreren Autos zusammengeprallt und schließlich vor den Mittelstreifen, der die Fahrbahnen voneinander trennt, gestoßen. Dabei verlor er seine üppige Tomaten-Ladung, die sich schnell über der kompletten Fahrbahn ausbreitete und der Polizei zufolge 50 Zentimeter in die Höhe ragte. Die Autos fuhren die Masse platt, schnell wurde es rutschig auf der Fahrbahn. Ein Auto kam auf der tomatenbesetzten Straße zum Stehen und setzte so eine Kettenreaktion in Gang. Es folgten Ausweichmanöver und Auffahrunfälle - und so entbrannte ein gewaltiges Chaos, in das insgesamt sieben Autos verwickelt waren. Drei Personen, darunter der Lkw-Fahrer, kamen mit leichten Verletzungen davon. Eine vierte Person hat sich bei dem Durcheinander ein Bein gebrochen und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Vince Jacala, ein Sprecher der California Highway Patrol, sagte gegenüber der Zeitung, im Bundesstaat Kalifornien, der im Übrigen der größte Tomatenproduzent des Landes ist, habe man schon häufiger mit verschütteten Tomaten-Ladungen zu tun gehabt, aber nicht in dem Ausmaß: „Wir haben noch nie erlebt, dass so viele Tomaten von einem Lastwagen fallen und einen Highway sperren.“ Erst um 15 Uhr am Nachmittag konnte der Highway wieder geöffnet werden.

(hf)