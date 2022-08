Nach schweren Unwettern : Mehrere Tote und Stromausfall in Österreich

Ein Feuerwehrauto und weitere Fahrzeuge stehen nach einem Unwetter auf einer Straße neben einem umgekippten Baum in Deutschlandsberg, eine österreichische Stadt in der Steiermark. . Foto: dpa/Garber

St. Andrä Nicht nur Korsika und Italien wurden nach monatelanger Dürre von heftigen Unwettern getroffen. Auch in Österreich kamen mehrere Menschen ums Leben - darunter zwei Kinder.

Schwere Unwetter haben in Österreich fünf Menschenleben gefordert und den Verkehr im Süden des Landes lahmgelegt. Wie Polizei und Rotes Kreuz mitteilten, stürzten am Donnerstag an einem kleinen Badesee in St. Andrä im Bundesland Kärnten mehrere Bäume um. Zwei Mädchen im Alter von vier und acht Jahren starben, elf Menschen wurden teils schwer verletzt. Weiter nördlich wurden im niederösterreichischen Gaming drei weitere Personen von einem Baum erschlagen. Laut dem staatlichen meteorologischen Dienst ZAMG wurden am Donnerstag Sturmgeschwindigkeiten bis zu 139 km/h gemessen.