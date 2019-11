Proteste und Festnahmen : Sinterklaas zieht unter massivem Polizeischutz in die Niederlande ein

Amsterdam Begleitet von Protesten und unter massivem Polizeischutz ist am Samstag der Sinterklaas mit seinen umstrittenen schwarzen Helfern in den Niederlanden eingezogen. Mehrere Menschen wurden vorübergehend festgenommen.

In diesem Jahr wurde Sinterklaas deshalb in Apeldoorn erstmals von Pieten begleitet, die lediglich Rußflecken im Gesicht hatten. Die Erklärung: Die Pieten rutschen beim Geschenkeverteilen traditionell durch die Schornsteine der Häuser. Am Rande der Sinterklaas-Umzüge in Apeldoorn und in vielen weiteren Städten gab es laut Polizei kleinere Demonstrationen gegen sowie auch für die Gestalt der schwarzen Helfer. Anhänger der Organisation „Kick Out Zwarte Piet“ (etwa: Schmeißt die Schwarzen Peter raus) forderten laut ANP in sechs Städten „ein inklusives Sinterklaas-Fest ohne Rassismus“.