Fehler des Flugkapitäns : Pilot ohne gültige Papiere reißt bei Bruchlandung in Russland 50 Menschen in den Tod

Pilot ohne gültige Papiere reißt bei Bruchlandung in Russland 50 Menschen in den Tod

Kasan Bei dem Unglück vor sechs Jahren setzte die Boeing 737-500 hart auf der Landebahn auf und fing Feuer. Jetzt kam heraus: Der Pilot hätte gar nicht fliegen dürfen. Und: Er hat gravierende Fehler gemacht.

Ein Pilot, der bei einem Unfall in Russland vor sechs Jahren 50 Menschen in den Tod riss, hatte nach Erkenntnissen der Ermittler keine gültigen Papiere. Er habe falsche Angaben gemacht, um eine Flugerlaubnis zu bekommen, teilte das Ermittlungskomitee am Donnerstag in Moskau mit. Die Behörden hatten es demnach 2009 versäumt, die Angaben des Pilotenausweises zu überprüfen. So sei es möglich gewesen, dass der Mann „ohne Grundkenntnisse und Erfahrungen“ ein Flugzeug gesteuert habe.