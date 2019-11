Nach Schüssen an US-Schule : Mutmaßlicher Schütze gestorben

Los Angeles Ein 16-Jähriger tötet an einer Schule in Kalifornien zwei Mitschüler und verletzt drei weitere, dann richtet er die Waffe gegen sich selbst. Einen Tag nach der Bluttat stirbt auch der Schütze.

Einen Tag nach tödlichen Schüssen an einer Schule in Kalifornien ist der mutmaßliche Schütze seinen Verletzungen erlegen. Der 16-jährige Schüler, der sich nach der Bluttat an der Saugus High School in Santa Clarita selbst in den Kopf geschossen hatte, sei am Freitagnachmittag (Ortszeit) gestorben, teilte das Sheriffs-Büro mit. Nach Angaben der Behörde war die Mutter des Jungen an seiner Seite.