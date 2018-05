Seuche 2018 in Neuseeland: Mehr als 150.000 Rinder müssen geschlachtet werden

Seuche in Neuseeland

Rinder auf einer Weide nahe Invercargill in Neuseeland. Foto: AP/Mark Baker

Wellington Neuseeland ist der größte Milchexporteur der Welt. Jetzt muss das Land insgesamt mehr als 150.000 Milchkühe und andere Rinder wegen einer Seuche schlachten.

Premierministerin Jacinda Ardern gab am Montag in Wellington einen entsprechenden Zwei-Jahres-Plan bekannt. Damit soll verhindert werden, dass sich der Erregers Mycoplasma bovis in dem Pazifikstaat mit seinen insgesamt mehr als 10 Millionen Rindern weiter ausbreitet.