Harvey Weinstein stellt sich den Behörden in New York

Harvey Weinstein erschien in Begleitung seiner Anwälte auf dem Revier in New York. Foto: AP/Andres Kudacki

Rund ein halbes Jahr nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen Harvey Weinstein hat sich der Film-Mogul der Polizei gestellt. Er wurde formal einer Vergewaltigung und mehrerer weiterer sexueller Vergehen beschuldigt und festgenommen.

Weinstein ging am frühen Freitagmorgen (Ortszeit) bekleidet mit Jackett, blauem Pullover und weißem Hemd in Begleitung von Anwälten in ein Gebäude der New Yorker Polizei im Süden Manhattans, wie in Fernsehübertragungen zu sehen war.