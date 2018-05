Zwei Tote durch Zyklon im Oman - Mädchen gegen Wand geschleudert

Kairo Zyklon „Mekunu“ hat den Oman mit schweren Regenfällen heimgesucht. Mindestens zwei Menschen starben durch den tropischen Wirbelsturm.

Ein zwölfjähriges Mädchen sei durch den Zyklon gegen eine Wand geschleudert worden und dabei ums Leben gekommen, teilte die Königliche Polizei des Landes am Freitagabend auf Twitter mit. In einem anderen Teil der Stadt Salalah sei zudem ein Mann in seinem Auto gestorben, nachdem es von Wassermassen erfasst worden sei. Drei Menschen in der Provinz Dhofar würden vermisst, berichtete der Zivilschutz des Landes am Samstag.