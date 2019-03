„Es ist die Hölle“: Instagramer nehmen Straße in Paris ein - jetzt wehren sich die Anwohner gegen den Hype

Instagramer nehmen Straße in Paris ein - jetzt wehren sich die Anwohner gegen den Hype

Der Pariser Eiffelturm lockt die Massen an - viele Touris haben aber längst einen neuen Hotspot in der Stadt der Liebe gefunden. Foto: dpa/Ian Langsdon

Paris Paris ist die Hauptstadt Frankreichs und einer der Instagram-Magnete der Welt. Nicht nur der Eiffelturm steht im Fokus der Touristenscharen. Auch ein kleine Straße im 12. Arrondissement. Die Bewohner haben darauf aber gar keine Lust.

Eiffelturm kann jeder! Täglich drängeln sich abertausende Touristen vor dem Wahrzeichen von Paris, um ein Selfie von sich und dem Stahlmonster im Hintergrund auf Instagram zu posten. Die Botschaft ist ebenso simpel wie deutlich: Ich! Bin! In! Paris!

Der wahre Instagram-Profi hechelt aber natürlich nicht der Masse hinterher, er ist auf der Suche nach dem Besonderen – und das findet er in der Rue Crémieux im 12. Arrondissement von Paris. Doch auch dort ist er inzwischen nicht mehr ganz allein, denn das Internet kann keine Geheimnisse für sich bewahren. „Es ist die Hölle“, klagt eine Anwohnerin des etwa einhundert Meter langen Sträßchens. „Man hat keine Ruhe mehr, die Leute sehen in unsere Fenster, sitzen vor unseren Türen und machen Lärm bis tief in die Nacht.“