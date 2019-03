Boeing-Absturz in Äthiopien: Piloten waren für 737 Max ausreichend geschult

Boeing-Absturz in Äthiopien

Addis Abeba Die Piloten der abgestürzten Boeing 737 Max von Ethiopian Airlines hatten das Training für die neuen Maschinen absolviert, teilt die Fluggesellschaft mit. Damit seien sie ausreichend geschult gewesen.

Vor dem Flugzeugabsturz in Äthiopien hat Ethiopian Airlines ihre Piloten nach eigenen Angaben ausreichend für das Fliegen mit der Boeing 737 Max 8 geschult. Die Piloten hätten das von Boeing empfohlene und von der US-Luftfahrtbehörde FAA genehmigte Übergangstraining von der Boeing 737 NG auf das Nachfolgemodell Boeing 737 MAX vor dessen Flottenintegration absolviert, teilte die Fluggesellschaft am Donnerstag mit. Zudem seien die Piloten über die Richtlinien, die nach dem Absturz der Lion-Air-Maschine in Indonesien im Oktober von der FAA herausgegeben wurden, informiert worden.