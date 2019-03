Perfides Verbrechen in Südkorea: Hunderte Paare heimlich für Internet-Pornos in Motels gefilmt

Seoul Schlimmer Eingriff in die Intimsphäre Hunderter Südkoreaner: Mehr als 800 Paare wurden von versteckten Kameras in Motels beim Sex gefilmt – die Bilder wurden live im Internet übertragen.

Kriminelle haben in Südkorea mehr als 800 Paare mit versteckten Kameras heimlich beim Sex in Motels gefilmt und die Aufnahmen live als Pornos ins Internet gestellt. Wie die Polizei am Donnerstag in Seoul mitteilte, installierten vier Verdächtige in 42 Zimmern in insgesamt 30 Motels Überwachungskameras mit millimetergroßen Objektiven in Fön-Halterungen, Steckdosenabdeckungen und Digitalfernsehempfängern.