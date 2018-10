Pakistan richtet Kindermörder hin

Islamabad Die Leiche eines Kindes wird in einem Müllhaufen gefunden, ein Gentest überführt einen Nachbarn des Mädchen - dabei kommt heraus, dass der Mann noch andere Morde begangen hat. Nun wurde die Todesstrafe vollstreckt.

Pakistan hat am Mittwoch einen mehrfachen Kindermörder hingerichtet. Der Mann sei in einem Gefängnis in Lahore gehängt worden, meldeten pakistanische Medien. Ein Gericht habe vorher den Antrag eines Vaters der Opfer abgelehnt, die Hinrichtung öffentlich vorzunehmen.