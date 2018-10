Creutzfeldt-Jakob-Krankheit: Mann stirbt offenbar nach Eichhörnchen-Verzehr

Rochester Ein Mann in den USA ist wahrscheinlich durch den Verzehr von Eichhörnchen-Gehirn gestorben. Wissenschaftler glauben, dass er sich dabei eine neue Variante der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit zuzog.

Das meldete die Nachrichtenseite „Live Science“ am Montag unter Berufung auf einen Bericht des behandelnden Krankenhauses im US-Staat New York. Bekannt geworden war die Hirnerkrankung vCJD, nachdem in Großbritannien viele Menschen Fleisch von Kühen mit Rinderwahnsinn (BSE) gegessen hatten.