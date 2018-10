Studie: Spanien könnte Japan als Land mit höchster Lebenserwartung ablösen

Lieber spanische Tapas (Bild) als japanisches Sushi? 2040 sollen die Spanier die Japaner an der Spitze der Länder mit der höchsten Lebenserwartung ablösen. Foto: dpa, nz

Paris Ist die Mittelmeerdiät gesünder als roher Fisch und Reis? Oder spielen ganz andere Faktoren eine Rolle? Spanien könnte Japan 2040 als Land mit der höchsten Lebenserwartung ablösen.

Laut einer am Mittwoch im Fachmagazin "The Lancet" veröffentlichten Studie könnte die durchschnittliche Lebenserwartung in Spanien 2040 bei 85,8 Jahren liegen. Spanien läge damit vor Japan, Singapur und der Schweiz.