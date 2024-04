Thailändische Urlaubsinsel Koh Samui Mordprozess gegen Sohn von bekanntem spanischen Schauspieler gestartet

Vor Gericht will sich Sancho Bronchalo nur dazu bekennen, die Leiche von Arrieta versteckt zu haben. Darauf steht in Thailand eine Strafe von bis zu einem Jahr Gefängnis. Sollte er auch wegen Mordes an dem Kolumbianer verurteilt werden, droht ihm die Todesstrafe. Arrietas Familie hatte aber vorab erklärt, dass sie kein Todesurteil gegen Sancho Bronchalo erwirken wolle.