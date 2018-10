Man Booker Prize: Anna Burns als erste Nordirin mit höchstem britischen Buchpreis geehrt

London Der Man Booker Prize gilt als der wichtigste britische Literaturpreis - erstmals bekam diesen eine nordirische Autorin für einen Roman über die Zeit konfessioneller Konflikte in Irland.

Anna Burns hat als erste Autorin aus Nordirland den diesjährigen Man Booker Prize für englischsprachige Literatur gewonnen. Die Ehrung erhielt sie am Dienstagabend für „Milkman“, ein Roman über eine junge Frau und deren Erfahrungen mit sexueller Nötigung, Familienbanden sowie sozialem und politischem Druck in der Zeit konfessioneller Konflikte in Nordirland. Die Themen in dem Werk seien in der #MeToo-Ära aktuell, erklärte der Vorsitzende der Jury, Kwame Anthony Appiah.