Mehr Todesstrafen Amnesty International: 853 Hinrichtungen im Iran im vergangenen Jahr

In iranischen Gefängnissen sind nach Angaben von Amnesty International im vergangenen Jahr mindestens 853 Menschen hingerichtet worden. Mehr als die Hälfte der Todesstrafen sei in Zusammenhang mit Drogendelikten vollstreckt worden, berichtete die Menschenrechtsorganisation am Donnerstag. Die Zahl der Hinrichtungen im Jahr 2023 ist die höchste seit 2015 und markiert einen Anstieg um 48 Prozent gegenüber 2022 und um 172 Prozent gegenüber 2021, wie es in dem Bericht weiter hieß.