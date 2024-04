Todesstrafe Mann in Oklahoma wegen Doppelmordes hingerichtet

Wegen eines Doppelmords vor mehr als 20 Jahren ist ein Mann im US-Staat Oklahoma exekutiert worden. Der 41-jährige Michael Dewayne Smith wurde am Donnerstagvormittag (Ortszeit) nach Verabreichung einer Injektion im Staatsgefängnis in McAlester für tot erklärt, wie ein Sprecher des Strafvollzugs von Oklahoma mitteilte. Es war die erste Hinrichtung in dem Staat in diesem Jahr. Nach einer fast sieben Jahre langen Pause infolge von Pannen bei Exekutionen 2014 und 2015 hatte Oklahoma die Praxis 2021 wieder aufgenommen.