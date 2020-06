Angeblicher Soleimani-Verräter : Iran will mutmaßlichen CIA-Agenten hinrichten

Iran will mutmaßlichen CIA-Agenten hinrichten

Teheran Ein Iraner, der für die USA und Israel spioniert haben soll, wird hingerichtet. Die Spionagetätigkeit geschah wohl im Zusammenhang mit der Ermordung des iranischen Top-Generals Ghassem Soleimani.

Soleimani, ein hochrangiger Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden, war Anfang Januar bei einem US-Raketenangriff in der irakischen Hauptstadt Bagdad getötet worden. Mahmud M.-M. habe den Geheimdiensten CIA und Mossad Informationen zu dem Aufenthaltsort des General zur Verfügung gestellt und sei dafür bezahlt worden, sagte Justiz-Sprecher Gholam-Hussein Ismaili am Dienstag. Deswegen werde er auch demnächst hingerichtet, so der Sprecher nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA.