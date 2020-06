Parallelen zu Charlottesville : Ku-Klux-Klan-Mitglied lenkt Auto in Menschen bei Demo in Virginia

Ku-Klux-Klan-Mitglied lenkt Auto in Menschen bei Demo in Virginia

Washington Im US-Bundesstaat Virginia ist ein mutmaßlicher Anhänger des rassistischen Ku Klux Klan (KKK) festgenommen worden, der absichtlich mit seinem Wagen in eine Gruppe von Anti-Rassismus-Demonstranten hineingefahren sein soll.

Bei dem Vorfall am Sonntag nahe der Stadt Richmond wurde laut Medien ein Demonstrant leicht verletzt. Der festgenommene Mann sei mit seinem Fahrzeug direkt auf die friedliche Gruppe von Demonstranten zugefahren, habe dann beschleunigt und sei in die Gruppe hineingefahren, erklärte Staatsanwältin Shannon Taylor.

Der Vorfall erinnert an die tödliche Auto-Attacke auf Demonstranten in Charlottesville in Virginia im August 2017. Damals war ein Neonazi in eine Gruppe von Menschen gefahren, die gegen einen Aufmarsch von Rechtsextremisten demonstriert hatten. Dabei wurden eine Frau getötet und 29 weitere Menschen verletzt. Der Angreifer wurde zu Lebenslänglich plus weiteren 419 Jahren Haft verurteilt.