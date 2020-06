Mordermittlungen gegen Deutschen : Staatsanwaltschaft geht vom Tod Maddies aus

Braunschweig 13 Jahre nach dem Verschwinden der damals dreijährigen Britin Maddie McCann ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen 43-Jährigen Deutschen wegen Mordverdachts. „Wir gehen davon aus, dass das Mädchen tot ist.“

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig geht davon aus, dass die vor rund 13 Jahren verschwundene dreijährige Madeleine „Maddie“ McCann tot ist. Die Ermittlungen gegen einen 43-jährigen Deutschen würden wegen Mordverdachts geführt. „Wir gehen davon aus, dass das Mädchen tot ist“, sagte der Sprecher der Behörde, Hans Christian Wolters, am Donnerstag vor Journalisten in Braunschweig.

Über die neuen Entwicklungen ist bisher bekannt, dass der Verdächtige derzeit eine Haftstrafe in Kiel verbüßt. Grund dafür ist, dass der 43-Jährige vor dem Urteil im Dezember am Landgericht Braunschweig in einer anderen Sache in Schleswig-Holstein verurteilt worden war. In Braunschweig war der Verdächtige im Dezember 2019 wegen der Vergewaltigung einer 72-jährigen Amerikanerin verurteilt worden. Außerdem ist er mehrfach wegen Sexualstraftaten auch an Kindern vorbestraft.