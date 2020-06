Zettel hinterlassen : Häftlinge in Italien brechen aus – und versprechen ihre Rückkehr

Rom Die beiden Cousins schrieben vor ihrem Ausbruch auf einen Zettel, dass sie sich gezwungen sähen. Sie wollten bloß ihren Kindern helfen. Diese seien in „Schwierigkeiten“ geraten – und die Mütter verhindert.

Höfliche Ausbrecher: In Rom sind zwei Häftlinge aus dem Gefängnis geflohen - in einer Notiz versprachen sie jedoch ihre baldige Rückkehr. Die Cousins Davad Zukanovic und Lil Ahmetovic hinterließen bei ihrer Flucht aus dem Rebibbia-Gefängnis in der vergangenen Woche eine Nachricht in ihrer Zelle, sie seien aus persönlichen Gründen zur Flucht gezwungen, wie die Zeitung "Repubblica" am Dienstag berichtete.