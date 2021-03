Kostenpflichtiger Inhalt: Pandemie in Mettman : Verhaltene Rückkehr der Kunden

Momentaufnahme aus der Königshof Galerie in Mettmann: Auf den Gängen des Einkaufszentrums ist viel Platz. Für einen Ladenbesuch muss man sich zurzeit anmelden. Diese Lockerungen sollen bei Inzidenzwerten jenseits von 100 wieder zurückgenommen werden. Foto: Dirk Neubauer

Mettmann „Click and Meet“ heißt das System: Wer Teile der Frühjahrskollektion anprobieren will oder Material für die Osterbastelei braucht, kann einen Termin ausmachen. In der Königshofgalerie funktioniert das reibungslos. Und nun?