Gratwanderung : Wie die Anklage im Fall Floyd einen Schuldspruch erreichen will

Chicago Mit mehreren Tatvorwürfen zieht die Staatsanwaltschaft nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd vor Gericht. Das gibt den Geschworenen mehr Spielraum, die Chancen auf einen Schuldspruch steigen.

Der öffentliche Druck, den Hauptverdächtigen und drei weitere an der tödlichen Festnahme beteiligte Polizisten zur Rechenschaft zu ziehen, ist groß. Bei dem Einsatz am 25. Mai in Minneapolis drückte C. dem auf dem Boden liegenden Floyd das Knie auf den Hals, während zwei weitere Polizisten die Beine des mit Handschellen gefesselten Mannes festgehalten haben sollen. Ein anderer stand daneben, kehrte seinen Kollegen teilweise den Rücken zu.