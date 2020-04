Drei Tote, mehrere Verletzte : Wohnhaus bei Moskau stürzt nach Gasexplosion ein

Orechowo-Sujewo Nahe der russischen Hauptstadt Moskau ist ein mehrstöckiges Wohnhaus nach einer Gasexplosion eingestürzt. Dabei seien drei Bewohner gestorben und mindestens sechs weitere Menschen verletzt worden

Das meldete die russische Agentur Tass unter Berufung auf den Zivilschutz am Samstag. Die Einsatzkräfte retteten demnach mehrere Bewohner, die unter den Trümmern begraben wurden. Rund 200 Menschen wurden unverletzt in Sicherheit gebracht.

In Russland kommt es häufiger zu solchen Notfällen, da die Infrastrukturen noch aus Sowjetzeiten stammen und Sicherheitskontrollen oft nicht eingehalten werden. Erst in der vergangenen Woche starben in Magnitogorsk am Ural mehrere Menschen bei einer Explosion in einem Wohnhaus. Damals soll bei Sanierungsarbeiten Gas ausgetreten sein.