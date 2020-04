Trendwende in Österreich? : Anstieg bei Corona-Genesenen höher als bei neu Erkrankten

Hält der Trend an, wird der Stephansplatz in Wien bald wieder voller Menschen sein. Foto: dpa/Roland Schlager

Wien Aus Österreich kommen Hoffnung machende Neuigkeiten. In dem Alpenland ist die Zahl der von Covid-19 genesenen Menschen innerhalb von 24 Stunden erstmals schneller gestiegen als die Zahl der neuen bestätigten Coronavirus-Infektionen.

Wie das Gesundheitsministerium in Wien der Deutschen Presse-Agentur am Samstag bestätigte, gab es mit Stand Samstag, 8 Uhr, 11 525 bestätigte Fälle einer Sars-CoV-2-Infektion in der Alpenrepublik - 354 Fälle mehr als am Vortag. Von der durch das Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 genesen waren mit Stand Samstag, 9.30 Uhr, insgesamt 2507 Menschen - das sind 485 mehr als am Vortag.