Angriff auf Stützpunkte der Revolutionsgarden Mindestens 28 Tote nach schweren Gefechten im Iran

Im Südosten des Irans haben Militante einen Großangriff auf Stützpunkte der Revolutionsgarden (IRGC) verübt. 18 Angreifer und 10 Sicherheitskräfte seien getötet worden, hieß es in einer Erklärung der Revolutionsgarden am Donnerstag, die Irans staatliche Nachrichtenagentur Irna verbreitete. Zuerst war in iranischen Medien noch die Rede von elf Toten unter den Sicherheitskräften. Die Angriffe erfolgten demnach in der Nacht auf Militäreinrichtungen in den Städten Rask und Tschahbahar der Provinz Sistan und Belutschistan. Die Rede war von einem „vereitelten Terrorangriff“.