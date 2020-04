Nach Kanu-Unfall als vermisst gemeldet : Zwei Mitglieder des Kennedy-Clans gelten als tot

Annapolis Traurige Nachrichten für den Kennedy-Clan: Die US-Küstenwache hat die Suche nach zwei Mitgliedern der Familie eingestellt, die nach einem Kanu-Unfall zunächst als vermisst gegolten hatten.

Ein Verwandter der Verschollenen, der Abgeordnete Joe Kennedy III, erklärte am Samstag über Twitter: „Unsere Familie hat zwei ihrer am hellsten scheinenden Lichter verloren.“ Die Opfer des Unglücks im Bundesstaat Maryland waren demnach Maeve Kennedy McKean (40), eine Enkelin von US-Senator Robert F. Kennedy, und ihr acht Jahre alter Sohn Gideon.

Die beiden befanden sich demnach im Haus von Townsend und waren mit dem Kanu nur in See gestochen, als beim Spielen ein Ball ins Wasser der Chesapeake Bay gefallen war. Dann hätten sie die Kontrolle verloren, berichtete unter anderem die „New York Times“. Die Küstenwache hatte am Freitag unter anderem einen Helikopter, ein Transportflugzeug und mehrere Schiff für die Suche eingesetzt. Die Küstenwache sollte am Samstag erneut ausrücken, allerdings im Rahmen einer Bergungsmission, nicht mehr mit einem Rettungseinsatz.