Bluttat in Romans-sur-Isère: : Mann ersticht zwei Menschen in Südfrankreich

Mann ersticht zwei Menschen in Südfrankreich

Bluttat in Romans-sur-Isère:

Polizisten stehen am Tatort in Romans-sur-Isère. Foto: AFP/JEFF PACHOUD

Romans-sur-Isère In der südfranzösischen Stadt Romans-sur-Isère hat ein männlicher Angreifer zwei Menschen mit einem Messer erstochen und mehrere andere verletzt. Medienberichten zufolge wurden zudem sieben weitere Menschen verletzt.

Die Anti-Terror-Abteilung der Staatsanwaltschaft teilte mit, der Zwischenfall habe sich am Samstag gegen 11 Uhr in einer Einkaufsstraße in der südlich von Lyon gelegenen Stadt ereignet. Der mutmaßliche Täter sei verhaftet worden. Er haben keine Papiere bei sich getragen, aber angegeben, Sudanese und 1987 geboren zu sein.