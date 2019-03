Katastrophe in Mosambik: Mehr als 1000 Tote nach Zyklon befürchtet

Katastrophe in Mosambik

Luftaufnahmen zeigen überflutete Felder in der Region Beira. Foto: dpa/Caroline Haga

Beira Der Zyklon „Idai“ hat in Mosambik vermutlich mehr als 1000 Menschen in den Tod gerissen. Die Stromversorgung ist unterbrochen. Der Flughafen und wichtige Straßen sind gesperrt.

Über die möglichen Opferzahlen sprach der Präsident des südostafrikanischen Landes, Filipe Nyusi, am Montag. Nach Angaben des Roten Kreuzes wurde die Hafenstadt Beira zu 90 Prozent zerstört. Die Stromversorgung sei unterbrochen, der Flughafen geschlossen worden und Straßen in die Stadt mit etwa einer halben Million Einwohnern seien versperrt, teilte die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften am Montag mit.