Terror in Neuseeland: 18-Jähriger wegen Verbreitung von Anschlags-Video angeklagt

Terror in Neuseeland

Ein Polizist steht in der Nähe der Al-Nur-Moschee Wache. Foto: dpa/Guo Lei

Christchurch Nach dem Moschee-Anschlag vom Freitag steht jetzt ein 18-Jähriger im neuseeländischen Christchurch vor Gericht. Er veröffentlichte Film- und Fotoaufnahmen des Attentats – und schrieb dazu: „Ziel erreicht.“ Das droht ihm jetzt.

Im neuseeländischen Christchurch ist ein 18-Jähriger vor Gericht angeklagt worden, weil er das Live-Video des Anschlag in der dortigen Al-Noor-Moschee verbreitet hat. Der 18-Jährige, dessen Name vom Richter am Montag nicht genannt wurde, muss sich außerdem wegen der Veröffentlichung eines Fotos der Moschee und dem Satz "Ziel erreicht" sowie wegen Anstachelung zu Gewalt verantworten.