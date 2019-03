Trauer in Neuseeland: Studenten ehren Anschlagsopfer mit rituellem Maori-Tanz „Haka“

Christchurch Neuseeland gedenkt der Opfer des Anschlags auf zwei Moscheen vom Freitag. Ein Video zeigt Studenten, die mit einem traditionellen „Haka“-Tanz für Gänsehaut sorgen.

Ein Land in Trauer: In Neuseeland ist das Entsetzen über den Anschlag von Christchurch immer noch groß. In der Nähe der Tatorte legten viele Menschen Blumen nieder und zündeten Kerzen an. Viele Geschäfte blieben geschlossen – insgesamt war es in der Stadt viel ruhiger als an normalen Wochenenden.