Bewegte Geschichte und ein erstarrter Konflikt Drei Fakten über die wenig bekannte Republik Moldau

In der völkerrechtlich weiter zu Moldau gehörenden, aber von pro-russischen Separatisten kontrollierten Region sind seit 1992 rund 1500 russische Soldaten stationiert. Die meisten Menschen in Transnistrien sind russischsprachig. Moldau hat wiederholt die Entmilitarisierung des Gebiets gefordert, das international nicht als eigener Staat anerkannt ist. Moskau wiederum unterstützt die Region, in der fast 400.000 Menschen leben, wirtschaftlich und politisch.