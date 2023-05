Mutmaßlicher Spionagewal gesichtet „Hvaldimir“, der Spion mit den Flossen

Der Meeresbiologe Sebastian Strand sagte dem Sender TV4: „Er ist nur ein kleiner Wal, der hofft, andere Weißwale zu finden, mit denen er herumtollen kann.“ An der norwegischen Küste und in Schweden gebe es nur wenige Exemplare. „Er will wahrscheinlich eine Familie haben, ist aber ein bisschen falsch geschwommen“, sagte Strand, dessen Nichtregierungsorganisation Onewhale einzig zu dem Zweck gegründet wurde, „Hvaldimirs“ Gesundheit und Wohlergehen zu schützen.