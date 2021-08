Streit ums Essen : Tourist und Kellner stechen auf Mallorca aufeinander ein

Palma Im Streit um die Rechung und die Qulität eines Essens haben ein britscher Tourist und ein Kellner auf Mallorca mit Messern aufeinander eingestochen. Der Brite soll dabei zuerst zur Waffe gegriffen haben.

Der 45 Jahre alte Urlauber sei dabei am Mittwochabend am Yachthafen von Can Picafort im Nordosten der spanischen Ferieninsel schwer verletzt worden, berichteten die Zeitung „Diario de Mallorca“ und andere Regionalmedien am Donnerstag unter Berufung auf die Behörden. Wegen der Schwere seiner Verletzungen sei der Mann ins gut 60 Kilometer entfernte Universitätskrankenhaus Son Espases in der Insel-Hauptstadt Palma gebracht worden. Der 60 Jahre alte Kellner sei nur leicht verletzt worden. Die Polizei leitete Ermittlungen ein.