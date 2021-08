Menschen zweier Stämme : Zwölf Indigene von Siedlern in Nicaragua getötet

In Nicaragua ist es wohl zu einem Massaker an zwölf Menschen indigener Abstammung gekommen. Foto: DPA / Alejandro Bolivar

Managua Aktivisten berichten von einem Massaker an Angehörigen des Miskito-Volkes und der Mayangnas. Bereits zuvor war es zum Mord am 49 Menschen aus indigenen Völkern gekommen.

Siedler in Nicaragua haben nach Angaben von Umweltschützern und Aktivisten zwölf Angehörige zweier indigener Völker getötet. Die Einwohner eines Schutzgebietes an der Karibikküste seien mit Macheten und Gewehren angegriffen und gefoltert worden, teilte das Zentrum für Rechtsschutz eingeborener Völker am Mittwoch (Ortszeit) mit. Die Täter hätten die Leichen an einem Baum aufgeknüpft.