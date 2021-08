Staatsbesuch in Tschechien : Steinmeier trifft tschechischen Präsidenten Zeman in Prag

Prag Der Bundespräsident legte zunächst einen Kranz am Gedenkort für die zwei Widerstandskämpfer des Zweiten Weltkriegs nieder, bevor er sich mit Zeman zu Gesprächen zurückzog. Steinmeier bleibt bis Freitag in Tschechien.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist in Prag mit dem tschechischen Staatspräsidenten Milos Zeman zusammengetroffen. Er wurde von Zeman am Donnerstag zunächst in der Prager Burg mit militärischen Ehren begrüßt, bevor sich beide zu Gesprächen zurückzogen. Steinmeier hält sich zusammen mit seiner Frau Elke Büdenbender noch bis zu diesem Freitag in Prag auf.

Steinmeier legte am Vormittag zunächst einen Kranz am Gedenkort für die zwei Widerstandskämpfer nieder, die 1942 einen Anschlag auf den SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich verübten. Heydrich war einer der führenden Köpfe Hitler-Deutschlands und mit der sogenannten „Endlösung der Judenfrage“ beauftragt. Er starb an den Folgen seiner Verletzungen, wofür sich das NS-Regime brutal mit den Massakern von Lidice und Lezaky rächte. Allein in Lidice wurden rund 170 Männer erschossen, die Frauen in Konzentrationslager verschleppt, das Dorf komplett zerstört.