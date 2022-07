Frau droht dauerhafte Einweisung in die Psychiatrie : Solingerin geht mit einem Messer auf ihren Freund los

SOLINGEN/WUPPERTAL Sie hatten sich gestritten. Anfangs nur mit Worten, später soll eine 24-jährige Solingerin ihren Freund mit einem Messer „gepikst“ haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Maguire

Der 31-Jährige schubste die Frau in Notwehr weg, sie fiel auf den Boden. Lachend sei sie wieder aufgestanden, um ihm schließlich mit dem Messer in den Bauch zu stechen. So erzählte es der Mann im Zeugenstand am Wuppertaler Landgericht, wo seine Freundin des versuchten Totschlags beschuldigt wird. Die Frau gilt wegen einer psychischen Erkrankung als schuldunfähig, ihr droht die dauerhafte Einweisung in die Psychiatrie.

Die Vorgeschichte zu dem Streit ist tragisch, da es auch darum gegangen sein soll, dass das spätere Opfer es zuvor abgelehnt haben soll, auf Bitten der Frau die LVR-Klinik anzurufen. Um dieses Thema soll es häufiger gegangen sein in einer Beziehung, in der es auch immer wieder Handgreiflichkeiten gegeben haben soll, die von der 24-Jährigen ausgegangen seien. Sie sei häufiger betrunken gewesen, auch am Tattag soll sie eine halbe Flasche Wodka getrunken haben.

Mit in der Wohnung: Die kleine Tochter der Frau, die anfangs in den Streit einbezogen gewesen sein soll. Die Mutter soll dem Mädchen gesagt haben, dass es erst aufräumen soll, bevor es am Laptop eine Serie schauen dürfe. Das soll das Kind nicht getan haben, woraufhin der Freund der Mutter deren Forderung habe durchsetzen wollen. Das Mädchen sei daraufhin in die Küche gelaufen, um sich zu beklagen. Am Ende seien die Mutter und ihr Freund über den Umgang mit dem Kind in Streit geraten.

Er sei daraufhin auf den Balkon gegangen, um eine Zigarette zu rauchen – so erzählte es der Mann nun vor Gericht. Seine Lebensgefährtin sei später nachgekommen, um ihm zu sagen, dass er ins Bett kommen könne. Zuvor habe sie die Tochter ohne Abendessen ins Bett geschickt. Die Aufforderung zum Ins-Bett-Kommen habe er als Angebot zum Sex verstanden – und als Versuch der Entschuldigung seiner Freundin. Im Schlafzimmer angekommen, habe die ihm gesagt, dass sie drei Messer vor das Bett gelegt habe, weil sie ihm nicht vertrauen könne. Dann habe sie angefangen, ihn mit einem Brotmesser zu „piksen“. Er habe sie geschubst – sie sei gefallen und wieder aufgestanden, um erneut mit dem Messer auf ihn zuzugehen.

Dass sie ihn im Bauch verletzt habe, sei ihm erst aufgefallen, als das Blut über seine Shorts auf die nackten Füße gelaufen sei. Er habe dann selbst den Notarzt gerufen, im Krankenhaus habe man ihm sofort „die Klamotten vom Leib gerissen“. Aufgewacht sei er nach der Notoperation auf der Intensivstation, nach einer Woche habe man ihn aus dem Krankenhaus entlassen. Eine Rechtsmedizinerin sprach von lebensgefährlichen Verletzungen. Ein Stück des Dünndarms habe entfernt werden müssen.